У Словаччині затримали ексголову Української асоціації футболу Павелка

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Українська асоціація футболу

У Словаччині затримали колишнього високопосадовця Федерації футболу України, який роками переховувався від українського правосуддя.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Кравченко.

За даними джерел «Бабеля», ідеться про колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. В Україні його підозрюють у тому, що він вивів майже 295 мільйонів гривень, що належали федерації. Павелко укладав фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання. Але ці продукти існували лише на папері, тому призвели до багатомільйонних збитків.

Україна звернеться із запитом до Словаччини про можливість екстрадувати Павелка.

Українська асоціація футболу

Що відомо про кримінальні справи Павелка

У 2018—2019 роках слідчі відкрили кримінальні провадження щодо керівництва УАФ та її голови Павелка через розкрадання $11,16 мільйона, які виділили на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям, а також через заволодіння коштами «ФФУ Продакшн» і «Спорт Технологія».

29 листопада 2022 року Печерський районний суд Києва заарештував Андрія Павелка терміном на два місяці. Він вийшов на свободу під заставу 9,88 мільйона гривень, яку внесла УАФ.

У 2023—2024 роках ексголова провів 259 днів під вартою в межах кримінального провадження про розкрадання коштів. Згодом він звернувся до Європейського суду з прав людини й отримав компенсацію від України.

У жовтні 2025 року правоохоронці оголосили йому підозру в тому, що він незаконно привласнив і розтратив майно, користуючись своєю посадою, а також підробляв службові документи. За версією слідства, кошти, які УЄФА перераховувала Українській асоціації футболу, надходили на рахунок приватної компанії, після чого зникали. Загальну суму збитків оцінюють у €9,32 мільйона.

25 грудня 2025 року Служба безпеки України оголосила Павелка в розшук. У картці МВС йшлося, що він зник 5 листопада 2025 року і переховувався від органів досудового розслідування.