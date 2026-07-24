Білорусь попередила Польщу про загрозу теракту — ціллю можуть бути діти білоруської активістки

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Польська влада отримала від Білорусі попередження про можливий теракт на території Польщі. Спецслужби країни перевіряють цю інформацію.

Попередження опублікувало на своєму сайті Міністерство закордонних справ Білорусі ввечері 23 липня. Там зазначили, що про ймовірний теракт розповіли тимчасовому повіреному у справах Білорусі в Польщі Кшиштофу Ожанну.

За версією білоруського МЗС, напад нібито готує чоловік, який раніше був засуджений у Білорусі за кількома кримінальними статтями, а нещодавно втратив дозвіл на проживання і додатковий захист у Польщі. Головною ціллю потенційної атаки нібито є неповнолітні діти білоруської активістки, яка перебуває в Польщі.

Мотивом, за версією білоруської сторони, є помста за те, що активістка нібито «не доклала достатніх зусиль», щоб зберегти його статус захисту та право на перебування Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що польська сторона поставилася до попередження Білорусі з усією серйозністю.

«Ми серйозно ставимося до кожного попередження про тероризм і перевіряємо його. Ідеться про інформацію, отриману приблизно 12 годин тому, яку ми ще вивчаємо», — наголосив Сікорський.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський підкреслив, що правоохоронці вживають всіх необхідних заходів, але з міркувань безпеки деталі роботи спецслужб не розголошують.