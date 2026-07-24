Пентагон заборонив фінансувати дослідження за участю 130 організацій із Росії, Китаю та Ірану

Новини

Міноборони США оновило список іноземних установ, що ведуть проблемну діяльність, і додало до нього 130 академічних і дослідницьких установ, розташованих у Китаї, Росії та Ірані.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Із цих організацій 33 — російські. До списку увійшли Московський державний технічний університет ім. Баумана, Московський держуніверситет ім. Ломоносова, Московський авіаційний інститут, низка закладів, які є частиною Російської академії наук та інші.

Відомство підтвердило, що ці установи залучені до діяльності, яка підвищує ризик незаконного привласнення результатів досліджень і розробок, що фінансуються урядом США. На думку американської влади, це дає ворожим державам змогу втручатися в наукові розробки США і загрожує національній безпеці.

Міністерство закликає американських науковців, університети і компанії бути обережними, якщо вони планують співпрацювати, фінансувати або обмінюватися даними з установами із цього списку.