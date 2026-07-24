Росія атакувала Україну пʼятьма ракетами і 180 безпілотниками. Скільки цілей збила ППО

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У ніч проти 24 липня Росія атакувала Україну п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 і 180 ударними БпЛА.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Летіли дрони типу Shahed (зокрема, реактивні), «Гербера», «Італмас» і дрони-імітатори типу «Пародія» з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (Росія) і тимчасово окупованих територій — Донецьк, Гвардійське, Чауда.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 160 БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Збити не вдалося одну ракету і 14 ударних БпЛА в девʼяти місцях, уламки збитих дронів упали у восьми. У Херсоні росіяни атакували дроном 56-річного чоловіка в Корабельному районі, його госпіталізували, повідомили в ОВА.