США запровадили мита для країн, які імпортують товари, вироблені примусовою працею

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США запровадили нові мита проти 60 країн через недостатню боротьбу з імпортом товарів, вироблених з використанням примусової праці.

Про це повідомили в Управлінні торгового представника США.

Рішення ухвалили за дорученням президента Дональда Трампа. Мита вводять після розслідування, яке встановило, що низка країн не забезпечує належної заборони на імпорт таких товарів.

Мита запроваджують відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року, який дозволяє реагувати на несправедливі торговельні практики. Йдеться про 60 країн.

10% мита застосовуватимуть до країн, які вже запровадили або зобовʼязалися запровадити ефективну заборону на імпорт таких товарів. До них належать, зокрема, Канада, Велика Британія, Індія, Малайзія, Мексика, Індонезія, Пакистан, Бангладеш і Камбоджа.

Для окремих товарів із ЄС, Японії, Південної Кореї, Тайваню та Швейцарії тощо діятимуть мита 10% або 12,5% залежно від категорії товару. Водночас США передбачили винятки для окремих товарів.

Вони стосуються, зокрема, сировини, дефіцит якої може виникнути через нові мита, продукції, яку неможливо виробити у США в достатніх обсягах або закупити в інших країнах, а також окремих товарів із тих держав, які вже працюють над виконанням вимог щодо заборони імпорту такої продукції.