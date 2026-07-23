ЄС остаточно затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії. Що і хто в нього потрапив

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Європейський Союз остаточно затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії — у ньому 218 людей та компаній. Це найбільший за чотири роки пакет санкцій.

Про це повідомила пресслужба Ради Євросоюзу.

Фінринок і криптовалюта

Рада ЄС заморожує активи та забороняє надавати кошти ще 94 банкам, великим фінустановам та одній з ключових фігур російської банківської системи. Ще 33 кредитним і фінустановам забороняють проводити транзакції. У пакеті також чотири іноземні банки — туди вони потрапили за обхід санкцій. Також під обмеженнями — 14 криптоплатформ, розташованих за кордоном.

Тіньовий флот

Під санкції потрапив ще 41 танкер (у попередніх пакетах їх загалом 632). Ще під обмеженнями — вісім організацій та одна людина, які повʼязані з тіньовим флотом. Також у пакет санкцій вперше потрапило агентство, яке добирає екіпажі для суден тіньового флоту РФ.

Нафтопереробні заводи та металургія

У пакеті — 18 компаній, пʼять нафтотрейдерів та одна людина. Зокрема, три російські НПЗ, білоруський нафтопереробний завод і компанія, яка продає нафтопродукти з Білорусі в Росію. Окрім того, під санкції потрапив грузинський НПЗ, який торгує та переробляє російську нафту в Кулеві. Ще ЄС увів санкції проти 7 компаній у золотодобувній галузі, однієї алмазної фірми й кількох у гірничодобувній та металургійній сферах.

Військово-промисловий комплекс

Під обмеження потрапили 56 російських компаній та осіб, з яких 37 повʼязані з далекобійними дронами. Нові заборони на експорт технологій і товарів застосували проти 51 фірми, деякі з яких розташовані у третіх країнах і повʼязані з виготовленням деталей для російської зброї.

Заборона на вʼїзд до Європи

ЄС хоче заборонити видавати візи російським військовим, які воюють в Україні. Зараз вирішують, коли це рішення набуде чинності.

Торгівля

ЄС розширив список заборонених на експорт товарів і технологій. Серед них — спецкомпоненти, обладнання для дронів і ракет, а також рідкісні метали, сплави й сировина для військових потреб. Крім того, Євросоюз увів додаткові заборони на імпорт з Росії товарів, що приносили їй понад €60 млн доходів. Зокрема, ідеться про руди кольорових і дорогоцінних металів, цинк, скляні вироби та автозапчастини. Останнє поширюється і на Білорусь.

Люди та правова сфера

Під санкції потрапили ще вісім пропагандистів та генерал-майор, причетний до знущань над українськими військовими. Також ЄС дозволив європейським судам не визнавати та не виконувати будь-які рішення, ухвалені в російських судах.