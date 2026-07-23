Дубай пропонує понад $800 винагороди своїм жителям, аби ті заманювали друзів в гості — все через падіння туризму на тлі війни

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Дубай пропонує своїм жителям винагороди за те, що вони запросять друзів і родичів відвідати місто. Так влада намагається відновити туристичний потік, який різко скоротився після того, як місто опинилося втягнутим у війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це пише The Guardian.

Програму Dubai Invite запустив Департамент економіки та туризму. Вона дозволяє резидентам ОАЕ запрошувати друзів і членів родини, а якщо ті приїдуть до Дубаю, отримувати бонуси на суму понад 3 000 дирхамів ОАЕ (приблизно $817).

На сайті Visit Dubai зазначено, що пакет винагород може включати проживання в готелях, знижки в ресторанах і квитки до туристичних атракцій. Кожен резидент може отримати не більше трьох пакетів винагород за гостей, які прибудуть до 31 жовтня, хоча скористатися бонусами можна до грудня.

Запрошені мають бути нерезидентами ОАЕ, прибути за чинною туристичною візою і можуть бути номіновані лише один раз.

За повідомленнями місцевих медіа, лише за перші 48 годин після запуску програма отримала понад 10 тисяч заявок.

Як війна на Близькому Сході торкнулась Дубаю

Програму запустили на тлі значного спаду туристичної галузі країни. Після того як держави Перської затоки були втягнуті у війну США та Ізраїлю проти Ірану, кількість міжнародних пасажирів різко скоротилася.

У лютому Іран завдав ударів у відповідь, випустивши ракети та дрони, які влучили у всесвітньо відомий готель Fairmont і міжнародний аеропорт Дубаю. Це підірвало репутацію міста як безпечного курорту для заможних туристів та інфлюенсерів.

У 2025 році Дубай прийняв майже 20 мільйонів туристів — це був рекорд. Однак після початку конфлікту кількість авіакомпаній, що виконують рейси до аеропортів Дубаю, скоротилася вдвічі: багато літаків змінювали маршрути через загрозу ракетних ударів, а туристи почали уникати польотів через Близький Схід.

Повідомляється про значну кількість вільних номерів у готелях, а доходи багатьох компаній скоротилися більш ніж на 50%. Деякі з найвідоміших готелів Дубаю тимчасово закрилися, прискоривши плани реконструкції. Зокрема, вітрилоподібний Burj Al Arab закриється на 18 місяців для масштабної реставрації.

Інші готелі та компанії долучилися до нової урядової програми, пропонуючи знижки до 45% та безкоштовні ночі проживання.