ЮНЕСКО внесла Херсонес Таврійський до Списку обʼєктів всесвітньої спадщини під загрозою

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ЮНЕСКО внесла Херсонес Таврійський у тимчасово окупованому Криму до Списку обʼєктів всесвітньої спадщини під загрозою.

Про це повідомили в МЗС.

Рішення ухвалив Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на своїй 48-й сесії. У Міністерстві закордонних справ України привітали ініціативу, адже культурний обʼєкт страждає від дій російської окупаційної влади.

Зокрема, у 2023 році росіяни оголосили, що зводять новий амфітеатр на території заповідника «Херсонес Таврійський», хоча на території спадщини ЮНЕСКО будівництво заборонене. До того ж таким чином росіяни зруйнували культурний та археологічний ландшафт.

Херсонес Таврійський — поселення на північному узбережжі Чорного моря, засноване колоністами з Давньої Греції у VI столітті до н. е. У 2013 році ЮНЕСКО внесла його до Списку всесвітньої спадщини. Памʼятка розташована на території майже всього сучасного Севастополя.