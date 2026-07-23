США та Саудівська Аравія уклали угоду про мирну ядерну енергетику

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США та Саудівська Аравія уклали приблизно 30-річну угоду про співпрацю у сфері цивільної ядерної енергетики, яка передбачає будівництво в королівстві реакторів AP1000.

Про це повідомляє Reuters.

Документ, відомий як «Угода 123», розрахований на 30 років і передбачає будівництво реакторів AP1000 вартістю у десятки мільярдів доларів. Реалізацією проєкту займатиметься американська компанія Westinghouse, яка належить канадській Cameco та Brookfield Asset Management.

Угода також дозволяє Саудівській Аравії збагачувати уран і переробляти ядерні відходи. Обидва процеси потенційно дають змогу створити ядерну зброю. Водночас на відміну від плану експрезидента США Джо Байдена, угода не передбачає Додаткового протоколу МАГАТЕ з раптовими інспекціями.

У Білому домі кажуть, що угода відповідає вимогам США про нерозповсюдження. Водночас Саудівська Аравія раніше заявляла, що без співпраці зі США звернеться до Китаю або Росії. Угоду вже передали до Конгресу. Якщо її не заблокують протягом 90 сесійних днів, вона автоматично набуде чинності.

Частина експертів закликала Конгрес відхилити документ, щоб «не відчиняти двері для ядерного розповсюдження на Близькому Сході ще ширше». Натомість прихильники угоди називають її вигідною для обох країн. Через тривалі строки будівництва атомних електростанцій та інфраструктури для збагачення урану реалізація проєкту може зайняти багато років.