Хусити атакували два танкери Саудівської Аравії в Червоному морі

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Marine Traffic

Єменські хусити заявили, що атакували два саудівські нафтові танкери в Червоному морі.

Про це пише Reuters.

У своїй заяві хусити стверджують, що атакували танкери Encelia та Layla. За їхніми словами, судна порушили морську блокаду, яку підтримуване Іраном угруповання запровадило проти Саудівської Аравії в Червоному морі. Хусити заявили, що використали балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.

Раніше джерело у сфері морської безпеки повідомило, що Encelia передав сигнал лиха через радіозвʼязок VHF. Екіпаж заявив, що судно атакувала ракета, коли воно перебувало біля зовнішньої межі порту Джизан у Червоному морі, після чого на борту спалахнула пожежа.

Британська компанія з управління морськими ризиками Vanguard також повідомила, що танкер Encelia був атакований невідомим снарядом у правий борт приблизно за 70 морських миль (130 км) на південний захід від міста Аш-Шукайк.

За даними саудівського інформагентства SPA, внаслідок атаки виникла пожежа в носовій частині Encelia. Жоден член екіпажу не постраждав.

У тій самій заяві хусити стверджують, що змусили приблизно десять суден змінити курс і повернутися назад.

Сервіси відстеження суден показують, що 22 липня пʼять танкерів змінили маршрут у Червоному морі. Два з них вказали Суецький канал як новий пункт призначення після того, як хусити закликали судна уникати саудівських портів.