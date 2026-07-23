Хусити атакували два танкери Саудівської Аравії в Червоному морі
- Автор:
- Ольга Березюк
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Marine Traffic
Єменські хусити заявили, що атакували два саудівські нафтові танкери в Червоному морі.
Про це пише Reuters.
У своїй заяві хусити стверджують, що атакували танкери Encelia та Layla. За їхніми словами, судна порушили морську блокаду, яку підтримуване Іраном угруповання запровадило проти Саудівської Аравії в Червоному морі. Хусити заявили, що використали балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.
Раніше джерело у сфері морської безпеки повідомило, що Encelia передав сигнал лиха через радіозвʼязок VHF. Екіпаж заявив, що судно атакувала ракета, коли воно перебувало біля зовнішньої межі порту Джизан у Червоному морі, після чого на борту спалахнула пожежа.
Британська компанія з управління морськими ризиками Vanguard також повідомила, що танкер Encelia був атакований невідомим снарядом у правий борт приблизно за 70 морських миль (130 км) на південний захід від міста Аш-Шукайк.
За даними саудівського інформагентства SPA, внаслідок атаки виникла пожежа в носовій частині Encelia. Жоден член екіпажу не постраждав.
У тій самій заяві хусити стверджують, що змусили приблизно десять суден змінити курс і повернутися назад.
Сервіси відстеження суден показують, що 22 липня пʼять танкерів змінили маршрут у Червоному морі. Два з них вказали Суецький канал як новий пункт призначення після того, як хусити закликали судна уникати саудівських портів.
- 20 липня єменські хусити оголосили, що вводять морську блокаду Саудівської Аравії. Хусити додали, що роблять це за принципом «око за око», у відповідь на те, що вони назвали «несправедливою та гнітючою облогою», накладеною на Ємен саудівцями.
- Конфлікт між Саудівською Аравією та хуситами загострився минулого тижня, коли Ер-Ріяд завдав удару по аеропорту в Сані. Після цього хусити атакували аеропорт на півдні Саудівської Аравії — це найсерйозніший спалах конфлікту між ними з часу укладення перемир’я у 2022 році.