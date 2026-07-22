Німецький завод вироблятиме деталі для західних АЕС у співпраці з російським «Росатомом». Що каже влада

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У німецькій Нижній Саксонії планують виробляти паливні збірки для АЕС у співпраці з експертами російського «Росатому». Міністерство навколишнього середовища німецької землі видало дозвіл на таку співпрацю заводу в місті Лінген.

Про це пише Euronews.

Паливні збірки планують випускати на підприємстві Advanced Nuclear Fuels (ANF). Федеральне міністерство охорони навколишнього середовища пояснило, що критично ставиться до такої співпраці. Там вважають, що «відповідним інструментом для реагування на це є загальноєвропейські санкції, які мали б поширити й на ядерний сектор».

Медіа також пояснило, що проєкт на підприємстві повʼязаний із шестигранними паливними збірками, які використовують лише на атомних електростанціях радянської конструкції. Такі АЕС працюють у кількох країнах Східної Європи та у Фінляндії. Імовірно, саме тому ЄС досі не ввів санкції проти російської атомної промисловості, вважають журналісти.

За даними Міністерства навколишнього середовища Нижньої Саксонії, рішення про співпрацю схвалили після «всебічних перевірок». Проти нього виступають громадські ініціативи та екологічні організації, оскільки для виробництва палива потрібна участь російських експертів. Однак у німецькому відомстві наголосили, що в разі додаткових ризиків переглянуть співпрацю.