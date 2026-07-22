Місія ЄС у Середземному морі зайшла на борт танкера, який, імовірно, належить до тіньового флоту Росії
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Kaja Kallas / X
Європейська місія IRINI зупинила в Середземному морі танкер, що, ймовірно, належить до тіньового флоту Росії.
Про це написала головна дипломатка ЄС Кая Каллас на своїй сторінці в X.
За її словами, 20 липня сили місії ЄС зайшли на борт нафтового танкера MV SOUTH STAR, тому що запідозрили, що він ходить під фальшивим прапором. Каллас додала, що цього тижня країни-члени ЄС дозволили силам операції EUNAVFOR ATALANTA зайти на ще один борт, який теж може належати до тіньового флоту РФ.
- Європейська місія IRINI — це військово-морська місія ЄС в Середземному морі, яку розпочали у 2020 році для перевірки дотримання ембарго ООН на постачання зброї Лівії. У 2025 році місію продовжили до 31 березня 2027 року та розширили її повноваження — дозволили також збирати інформацію про тіньову діяльність в акваторії Середземного моря. У березні 2026 року силам місії довзолили заходити на борт суден за підозри, що вони використовують фальшиві прапори.