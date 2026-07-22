ЄС схвалив участь Британії у кредиті на €90 млрд — Україна зможе закуповувати її оборонну продукцію

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Євросоюз схвалив участь Великої Британії у кредиті на підтримку Україні в розмірі €90 мільярдів, який передбачений на 2026 та 2027 роки.

Про це повідомили на сайті Європейської Ради.

Україна зможе закуповувати оборонну продукцію не лише у виробників із країн ЄС, але й у британських оборонних компаній. Структура позики залишається без змін: €60 мільярдів передбачено на оборонно-промислові потреби, ще €30 мільярдів — на бюджетну підтримку.

Рішення ухвалили після того, як 13 липня Велика Британія підписала угоду з ЄС. Участь Британії у цій програмі стала можливою, оскільки країна відповідає трьом головним вимогам: допомагає покрити витрати, передбачені на позику; уклала партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони та вже надає Україні фінансову і військову підтримку.

15 липня FT писала, що ЄС як виняток дозволив Україні використати приблизно €6 мільярдів з оборонного кредиту для закупівлі китайських компонентів для безпілотників. Цих деталей в Європі не було в достатній кількості, тому Україна звернулася до Брюсселю з проханням дозволити купити їх в іншому місці.