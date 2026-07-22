«Більшість того, у що я вірила, виявилось спотвореним». Наближена до Трампа блогерка Лумер змінила риторику після візиту в Україну

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Getty Images / «Бабель»

Праворадикальна американська блогерка Лора Лумер, яку вважають наближеною до президента США Дональда Трампа, після візиту до України заговорила про російську пропаганду.

Про свій візит вона розповіла в Х.

«Я вже спростувала стільки брехні, просто відвідавши Україну. Я не можу дочекатися, коли опублікую всі свої відео, щоб люди побачили те, що бачила я. Більшість того, у що я вірила про Україну до візиту, є або спотвореним, або напівправдою. Я рада, що я тут на деякий час, щоб продовжувати розслідувати правду під час своєї поїздки для зʼясування фактів», — пише вона.

За словами блогерки, візит змусив її усвідомити, скільки російської пропаганди є в американських медіа.

«Можливо, настав час, щоб наші члени Конгресу провели слухання щодо російської пропаганди та того, як вона використовується для розпалювання соціального хаосу в США», — додала вона.

Хто така Лора Лумер

Getty Images / «Бабель»

Лумер має аудиторію в 2 млн людей. За словами журналіста Остапа Яриша, її слухає Дональд Трамп і вона має доступ до Овального кабінету. Раніше вона писала, що Україна «сповнена прихильників нацизму», а президент Володимир Зеленський — «прихильник джихадистів».

Нещодавно вона кардинально змінила позицію і заявила, що хоче «знайти докази тієї пропаганди, якою її роками годувала» Росія. Яриш пише, що причиною цього став конфлікт із проросійською частиною MAGA та поїздка редактора її подкасту до Києва й Одеси під час російських обстрілів.

Після анонсу поїздки Лумер в Україну російські пропагандисти закликали її «спочатку видалити старі дописи, а вже потім перевзуватися». Лумер відповіла, що «жила в медіабульбашці», потрапила під вплив російської пропаганди й тепер хоче побачити Україну на власні очі.

Під час візиту Лумер показали кадри з Бучі, і тоді вона заявила, що їй «роками брехали». Побачивши фото українських бійців, яким росіяни «випалили свастики на лобі», вона запитала: «То хто ж тоді нацисти?» і додала, що «не Україна й не Зеленський виправдовують джихадистів.., а Росія та Путін», тож тепер вона «має відповідальність виправити свої слова».

Уже в перший день дописи блогерки про російські злочини набрали понад 1,5 млн переглядів. Лумер каже, що хоче «показати мільйонам прихильників Трампа, наскільки жорстокою є Росія», і пояснити, «чому США можуть стати наступною мішенню, якщо ми [американці] не прокинемося».