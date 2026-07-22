Парламент Франції підтримав заборону соцмереж для дітей до 15 років
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Французький парламент схвалив законопроєкт, який забороняє дітям віком до 15 років користуватися соціальними мережами. Зокрема, йдеться про соцмережі TikTok, Instagram і Snapchat.
Про це повідомляє The Guardian.
За законопроєкт проголосували 279 депутатів, проти — 81. Перед цим його також підтримав Сенат. З 1 вересня дітям до 15 років заборонять створювати нові акаунти в соціальних мережах, а з січня 2027 року обмеження поширяться і на вже чинні облікові записи.
Перевіряти вік користувачів мають самі платформи. За словами міністерки цифрових технологій Франції Анн Ле Енан, протягом перших чотирьох місяців усі користувачі у Франції мають підтвердити свій вік, а акаунти дітей молодше 15 років закриватимуть.
Закон ще має перевірити Конституційна рада Франції. Крім того, аби він став чинним, його мають узгодити на рівні ЄС. Також буде перехідний період, який необхідний аби впровадити механізми перевірки віку.
Водночас закон передбачає винятки для онлайн-енциклопедій та освітніх платформ. Також він не встановлює штрафів чи інших покарань для дітей або їхніх батьків.
- Франція та інші країни обговорюють таку заборону вже кілька років. У січні нижня палата парламенту країни вже підтримала законопроєкт. Загалом першою країною у світі, яка запровадила заборону користуватися соціальними мережами для дітей молодше 16 років, стала Австралія у грудні 2025 року.