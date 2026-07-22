«Михайло Драпатий належить до покоління офіцерів, сформованого війною з Росією, а не радянською армією». Світові медіа про війну 21 липня

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«Бабель»

«Зрештою Володимир Зеленський зрозумів, що єдиний шлях знову всіх обʼєднати — це звільнити генерала», — так про відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського пише The New York Times. Оскільки більшість українців змирилися з тим, що під час війни виборів бути не може, масові протести стали способом випустити пару та важелем контролю за владою, йдеться у статті. Протести, що спахнули після того, як Михайла Федорова звільнили, оголили давню напругу, яка визрівала у війську. За словами військових, з якими говорила NYT, така міжусобиця вкрай небезпечна, адже вона могла підірвати бойову згуртованість і поглибити кадрову кризу в армії.

Про це також пише Financial Times і називає Михайла Драпатого — нового головнокомандувача ЗСУ — одним з найвідоміших командирів на полі бою у країні. Він належить до молодого покоління офіцерів, сформованого війною з Росією, а не радянською армією, зауважує видання.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще двох матеріалів.