Уряд Молдови на чолі з премʼєром Василе Тофаном отримав вотум довіри від парламенту

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Getty Images / «Бабель»

Уряд Молдови на чолі з новообраним премʼєр-міністром Василе Тофаном отримав вотум довіри від парламенту — його затвердили 53 депутати від правлячої партії «Дія та солідарність».

Про це пише NewsMaker.

Тофан заявив, що новий уряд має пʼять пріоритетів, а саме:

розвиток економіки;

вступ до ЄС;

оптимізація держсистеми;

зміцнення безпеки;

покращення якості життя для громадян.

Раніше Тофан сказав, що не вважає своє призначення досягненням, а радше «великою відповідальністю».

3 липня колишній премʼєр Молдови Александру Мунтяну оголосив, що йде у відставку. Це сталося на тлі низки корупційних скандалів у країні. Згодом президентка Майя Санду висунула підприємця Василе Тофана кандидатом на посаду премʼєра. Уже 18 липня Тофан представив свою команду.

Хто такий Василе Тофан

Василе Тофан — підприємець і співзасновник громадського руху «Європа-2028». Також він є інвестором українсько-американського фонду Horizon Capital, який управляє активами на приблизно $1,6 мільярда і спеціалізується на інвестиціях в Україну та Молдову.

Getty Images / «Бабель»

Тофан навчався в Роттердамському університеті Еразма та Гарвардській бізнес-школі, працював у банківській сфері, виноробстві, виробництві промислової упаковки, венчурних інвестиціях і медіа. Він вільно володіє англійською, французькою, нідерландською, українською та російською мовами.

Тофан дотримується ліберальних економічних поглядів, виступає за скорочення державного сектора, залучення інвесторів і радикальну реформу місцевого самоврядування. Зокрема, пропонував ліквідувати райони та створити в Молдові 40 муніципалітетів.