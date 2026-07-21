Росіяни вбили людину в Запоріжжі. Під ударом були також Харків, Херсон і Дніпропетровщина

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Росіяни 21 липня атакували Запоріжжя авіабомбами: одна людина загинула, ще дві поранені.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Керовані авіабомби ударили по житлових кварталах обласного центру. Є пошкодження будинків та нежитлових приміщень. Виникли пожежі.

На Дніпропетровщині через удар РФ постраждали троє рятувальників — їх обстріляли, коли ті гасили пожежу в Нікопольському районі.

Армія РФ била дронами і по Харкову: там постраждали пʼятеро людей, зокрема 12-річна дитина. В області через атаки загинула жінка, ще одна постраждала.

А в Херсоні через удар FPV-дрона по цивільній автівці загинула жінка.

Тим часом «Нафтогаз» пише, що Росія останні три дні цілеспрямовано атакує об’єкти газовидобутку компанії в Харківській області.