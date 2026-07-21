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У Харкові викрили два псевдореабілітаційні центри, де людей утримували силоміць і змушували працювати.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Під час обшуків у двох приватних будинках у Слобідському та Салтівському районах правоохоронці звільнили постраждалих. За даними слідства, мережа діяла близько пʼяти років під виглядом благодійної організації, яка буцімто допомагала людям із залежностями.

Слідчі встановили, що в кожному будинку одночасно перебували від 20 до 60 людей. Нових «пацієнтів» шукали серед людей із залежностями та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Родичам обіцяли лікування та реабілітацію, за які щомісяця брали від 5 до 25 тисяч гривень.

Водночас жодної допомоги людям не надавали. У них забирали документи, телефони та змушували безоплатно працювати, а також вивчати релігійні тексти.

Слідство вважає, що організатор керував усією мережею, двоє його спільників контролювали утримуваних, а ще троє — колишні «пацієнти», які стали наглядачами. Їм повідомили про підозри у позбавленні волі за змовою.