Жіноча тенісна асоціація зобов’язала тенісисток підтверджувати свою стать

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Жіноча тенісна асоціація (WTA) вимагатиме від усіх тенісисток проходити генетичний тест на стать для участі в турнірах WTA Tour.

Про це пише BBC.

Відповідно до нової редакції правил допуску до жіночих змагань, яка набуде чинності 21 липня, гравчині повинні будуть надати мазок із внутрішньої сторони щоки, зразок крові або слини для перевірки на наявність гена SRY. Цей ген є частиною Y-хромосоми та відповідає за розвиток чоловічих статевих ознак.

Тестування проводитимуть лише один раз у житті. До участі в турнірах WTA допускатимуть лише тих спортсменок, у яких ген SRY не виявлять. Якщо результат тесту буде позитивним, гравчиня проходитиме додаткове медичне обстеження, перш ніж ухвалять рішення, чи допускати її до змагань.

Нові правила також передбачають, що тенісистки мають підписати документ, який підтверджує, що відмова від тестування може призвести до дисциплінарних санкцій.

Попередня редакція правил WTA, оновлена у 2024 році, дозволяла трансгендерним жінкам брати участь у турнірах, якщо протягом попередніх двох років їхній рівень тестостерону безперервно залишався нижчим за 2,5 нмоль/л. Наразі, за наявною інформацією, на WTA Tour немає жодної трансгендерної тенісистки.

«Політика допуску до жіночих змагань WTA покликана забезпечити рівні спортивні можливості в професійному жіночому тенісі та підтримувати чесну конкуренцію для всіх учасниць турнірів», — кажуть у WTA.

Організація нагадала, що правила допуску, запроваджені ще у 1975 році, регулярно переглядалися відповідно до змін у міжнародному спорті.

Після останнього перегляду, який включав консультації з членами WTA та враховував нові стандарти у жіночому спорті, рада директорів організації затвердила оновлену політику, що з 2026 року ґрунтується на біологічній статі.