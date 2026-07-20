Єменські хусити хочуть запровадити морську блокаду Саудівської Аравії

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Єменські хусити оголосили про запровадження морської блокади Саудівської Аравії. Це знову загрожує світовим поставкам енергоносіїв і торгівлі за межами Перської затоки.

Про це пише Reuters.

У своїй заяві угруповання хуситів заявило, що їхнє рішення стає чинним «негайно». Саудівська Аравія наразі ще не відповила на заяву хуситів.

Reuters уточнює, що повне закриття протоки Баб-ель-Мандеб може призвести до скорочення світових поставок нафти на 7%, оскільки це унеможливить вивезення з регіону більшої частини саудівського експорту нафти. Крім цього, війна між США та Іраном вже призвела до 10-відсоткового зменшення загального обсягу світових поставок нафти.

Також сьогодні ціни на нафту на деякий час підскочили вище за 90$ за барель після зупинки руху вантажів, які перевозять через Ормузьку протоку. За деякий час ціни знизилися.