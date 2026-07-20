Очільниця одного з японських міст вперше в історії країни пішла у декретну відпустку — вона сама розробила такий порядок для посади мера

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川田翔子 / Facebook

Японка Шоко Кавата стала першою міською головою в країні, які пішла у декретну відпустку. За її словами, для працівниць муніципалітету міста Явата наразі гарантовані 16 тижнів декретної відпустки — для посади мера такого порядку не було, тому вона сама його розробила.

Про це пише Reuters.

«Я сама була дуже здивована, дізнавшись, що я — перша міська голова, яка виходить у декретну відпустку. Це дало мені змогу усвідомити, що досі просто не було багато молодих жінок або жінок загалом, які ставали мерами», — сказала Кавата.

川田翔子 / Facebook

Доки Кавата буде у відпустці, роботою міської ради буде займатися її заступник, але вона продовжить брати участь в ухваленні важливих рішень. Більшість мешканців Явати підтримали очільницю міста, але вона зазначила, що розчарована критикою в інтернеті через публікації в медіа про її декретну відпустку.

У 2023 році у віці 33 років жінка стала наймолодшою ​​жінкою-мером Японії. Вона зазначила, що ще тоді планувала народження дітей. Наразі вона вважає, що країні потрібні реформи, якщо Японія хоче покращити один із найнижчих показників народжуваності у світі. Японські жінки мають приблизно 14 тижнів декретної відпустки і зазвичай отримують приблизно дві третини своєї заробітної плати та премію за народження дитини.

Reuters уточнює, що в останньому звіті Світового економічного форуму про гендерний розрив Японія посіла 118 місце серед 148 країн, а в категорії «політична участь» — 125-те.