У Костянтинівці перебуває до 145 росіян, однак українські військові продовжують зачищати місто

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У Костянтинівці Донецької області перебуває до 145 російських військових, диверсанти намагаються закріпитися в місті. Однак українські бійці продовжують зачищати місто.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Для того аби знайти та знищити диверсантів та їхні позиції, українські військові моніторять місто, а також застосовують FPV-дрони та скиди з БпЛА.

Сирський каже, що російські війська атакують місто по 20 разів на добу та не припиняють спроб просунутися вглиб. Костянтинівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті.

Увечері 3 липня Путін заявив, що російська армія повністю захопила місто Костянтинівка Донецької області. Вже 4 липня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов у коментарі Інтерфакс-Україна заявив, що ця інформація неправдива.

На заяву Путіна про буцімто окупацію Костянтинівки зреагував і президент Володимир Зеленський. Він назвав це «черговою російською брехнею» та запропонував Путіну зустрітися в Костянтинівці, щоб нарешті закінчити війну. Кремль відмовився.