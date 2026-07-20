Росіяни атакували Україну двома ракетами та 94 БпЛА. Скільки цілей збила ППО

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У ніч на 20 липня Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ АР Крим та 94 ударними БпЛА.

Про це звітують у Повітряних силах.

Летіли дрони типу Shahed (зокрема реактивні), «Гербера», «Італмас», дрон-ракета «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія» із таких напрямків: Курськ, Міллерово, Орел (Росія), Донецьк та Гвардійське у Криму (тимчасово окуповані території).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 81 російський БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Збити не вдалося девʼять ударних БпЛА на девʼяти локаціях. Крім того, одна ракета не досягла своєї цілі.

Від сьогоднішньої атаки по дачах у Запоріжжі загорілися будинки, двоє людей звернулися по допомогу до лікарів. Також з повідомлень ОВА стало відомо, що від учорашнього російського удару по Запоріжжю загинула 11-річна дівчинка.

Також загинули жінки 71 та 72 років, ще 41 людина постраждала. Росія вдарила по місту КАБами, зруйнувавши два поверхи пʼятиповерхового будинку. Серед постраждалих щонайменше 5 дітей.