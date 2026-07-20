Іспанія стала переможницею Чемпіонату світу 2026 року
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Іспанія перемогла Аргентину та стала переможницею Чемпіонату світу 2026 року.
Про це повідомила FIFA у Х.
У першому таймі команди голів не забили, але іспанці діяли активніше. У другому таймі Іспанія продовжила володіти мʼячем, тоді як Аргентина встановила антирекорд фіналів чемпіонатів світу — за 75 хвилин матчу не ударила по воротах ні разу.
Після нічиї в основний час на 106 хвилині у додатковий час футболіст збірної Іспанії Ферран Торрес забив перший та переможний гол.
Збірна Іспанії востаннє вигравала чемпіонат світу у 2010 році. Натомість команда Аргентини виграла попередню світову першість у 2022 році.
На ЧС-2022 у Катарі команда Ліонеля Скалоні в серії пенальті перемогла Францію й утретє стала чемпіоном світу. До цього аргентинці вигравали у 1978 та 1986 роках. Загалом Аргентина сьомий раз у своїй історії зіграла у фіналі Чемпіонату світу та вдруге поспіль дійшла до вирішального матчу.
- Це вже 23 турнір ФІФА. Його господарями вперше стали одночасно 3 країни: Канада, Мексика та США. Також уперше у Чемпіонаті світу беруть участь 48 команд, а не 32.