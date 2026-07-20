Іспанія стала переможницею Чемпіонату світу 2026 року

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Getty Images / «Бабель»

Іспанія перемогла Аргентину та стала переможницею Чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомила FIFA у Х.

У першому таймі команди голів не забили, але іспанці діяли активніше. У другому таймі Іспанія продовжила володіти мʼячем, тоді як Аргентина встановила антирекорд фіналів чемпіонатів світу — за 75 хвилин матчу не ударила по воротах ні разу.

Після нічиї в основний час на 106 хвилині у додатковий час футболіст збірної Іспанії Ферран Торрес забив перший та переможний гол.

Збірна Іспанії востаннє вигравала чемпіонат світу у 2010 році. Натомість команда Аргентини виграла попередню світову першість у 2022 році.

На ЧС-2022 у Катарі команда Ліонеля Скалоні в серії пенальті перемогла Францію й утретє стала чемпіоном світу. До цього аргентинці вигравали у 1978 та 1986 роках. Загалом Аргентина сьомий раз у своїй історії зіграла у фіналі Чемпіонату світу та вдруге поспіль дійшла до вирішального матчу.