У 155 ОМБр призначили нового командира замість Лучанова, якого підозрюють у вбивстві братів Мосейчуків

Новини

У 155 окремій механізованій бригаді призначили нового командира замість Станіслава Лучанова, якого підозрюють у вбивстві братів Мосейчуків на Київщині.

Про це повідомили в самій бригаді.

Новим комбригом став Андрій Крока, який раніше був заступником Лучанова. «Я вірю, що разом ми відновимо світле імʼя 155 окремої механізованої бригади», — заявив Крока під час урочистої церемонії.

Що передувало

11 липня журналісти hromadske зʼясували, що в ніч на 28 червня семеро людей увірвалися на подвірʼя двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку.

За даними джерел «Бабеля», йдеться про жителів села Калинівка Білоцерківського району, яких бійці 155 ОМБр вивезли на Дніпропетровщину і там убили. Під час розслідування правоохоронці ексгумували два тіла, які, попередньо, належать загиблим.

Джерела «Бабеля» розповіли, що злочин міг бути повʼязаний з тим, що дружину командира бригади нібито образили. Після цього він наказав своїм підлеглим покарати винних. Пізніше поліція підтвердила цю версію офіційно.

В ОК «Північ» повідомили, що фігурантів справи відсторонили від виконання службових обовʼязків, а комбрига Лучанова розшукують. Згодом усім фігурантам оголосили підозри, а вісьмох із них уже відправили під варту на 60 діб.

Лучанова затримали 13 липня, а вже 14 липня відправили під варту на два місяці без права на заставу. Вже 17 липня на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВРУ представники бригади розповіли, що в дати вбивства Лучанов відрядив сімох підозрюваних військових на Рівненщину. Чому бійці насправді перебували на Київщині — представники 155 ОМБр не знають.

Зазначимо, що Станіслав Лучанов очолив 155 окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він був начальником штабу 425 окремого штурмового полку «Скеля», про катування і вбивства в якому «Бабель» нещодавно робив велике розслідування.