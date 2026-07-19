FT: Підтримка нових санкцій проти Росії в ЄС слабшає через позицію окремих країн

Новини

У Європейському Союзі дедалі менше країн готові підтримувати нові санкції проти Росії, оскільки вони можуть зашкодити їхнім національним компаніям.

Про це пише Financial Times із посиланням на пʼятьох європейських дипломатів.

За словами співрозмовників, посли країн ЄС чотири дні намагалися узгодити новий пакет санкцій, однак не змогли досягти компромісу. Санкції ухвалюють лише одностайно, тому незгода навіть однієї держави може заблокувати рішення.

Як пише FT, Греція виступає проти пакета, якщо їй не дозволять і надалі перевозити російський скраплений природний газ до третіх країн. Афіни заявляють, що нові санкції не повинні завдавати більшої шкоди економікам країн ЄС, ніж Росії.

За даними джерел, Німеччина і Португалія хочуть виключити зі списку санкцій заборону на імпорт російської риби, щоб захистити власну рибопереробну галузь.

Водночас Франція та Італія виступають за помʼякшення обмежень на видачу віз російським військовим, а Австрія знову порушила питання про розморожування приблизно €2 мільярдів російських активів, щоб компенсувати збитки австрійського Raiffeisen Bank.