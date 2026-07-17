У віці 81 року померла акторка Бренда Фрікер — «пані з голубами» з фільму «Сам удома 2»

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Ambassador Edward Walsh / X

Ірландська акторка Бренда Фрікер, яка отримала «Оскар» у 1990 році й зіграла у фільмах «Сам удома 2» і телесеріалі «Моя ліва нога», померла у віці 81 року.

Про це пише BBC.

Про смерть акторки повідомив її менеджер Філ Белфілд. Він не уточнив причини смерті Фрікер.

Акторка народилася в Дубліні. У кіно почала зніматися в 1960-х роках в Ірландії. Фрікер увійшла в історію, коли 1990 року стала першою ірландською акторкою, що отримала премію «Оскар», випередивши таких голлівудських зірок, як Джулія Робертс і Анжеліка Гʼюстон. Вона зіграла роль матері Деніела Дей-Льюїса у фільмі «Моя ліва нога».

Ambassador Edward Walsh / X

Також вона запамʼяталася роллю «пані з голубами», з якою подружився Кевін у фільмі «Сам удома 2».

Фрікер стверджувала, що мала б кращу карʼєру, якби не успіх на «Оскарі». Вона називала нагороду прокляттям, оскільки після цього її почали ігнорувати в багатьох проєктах і в театрі.