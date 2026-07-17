Військових 155 ОМБр, яких підозрюють у вбивстві братів Мосейчуків на Київщині, у ті дати відрядили на Рівненщину

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Сімох військових 155 ОМБр, яких підозрюють у вбивстві братів Мосейчуків на Київщині, відрядили на Рівненщину в період, коли сталося вбивство.

Про це під час трансляції засідання Тимчасової слідчої комісії ВРУ розповіли представники 155 ОМБр.

Притому чотирьох підозрюваних відрядили усним наказом в Костопіль з 25 по 28 червня, а трьох — з 25-го по 29-те. Там був пункт постійної дислокації бригади. Військові мали розшукувати тих, хто пішов у СЗЧ. Водночас із розслідування журналістів hromadske випливає, що на подвірʼя Мосейчуків увірвалися 28 червня.

Чому підозрювані військові насправді перебували на Київщині — представники бригади не знають. Хоча військові мали б повідомити, що прибули в пункт Костопіль за добу, адже в іншому випадку — це порушення.

Цікаво, що арештований екскомбриг бригади Станіслав Лучанов заявляв на суді, буцімто не віддавав ніяких наказів, адже був у відпустці.

Також представники бригади розповіли, що коли 6 липня Військова служба правопорядку (ВСП) дізналася, що братів викрали, Лучанов заперечив свою участь. Однак під час перевірки в 155 ОМБр стало відомо, що причетний його підлеглий Долганенко.

Сам Долганенко зізнався, що вчинив злочин і показав, де були поховані тіла, 9 липня. Того ж дня 155 ОМБр передала його поліції, розповіли представники бригади.

Що передувало

11 липня журналісти hromadske зʼясували, що в ніч на 28 червня семеро людей увірвалися на подвірʼя двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку.

За даними джерел «Бабеля», йдеться про жителів села Калинівка Білоцерківського району, яких бійці 155 ОМБр вивезли на Дніпропетровщину і там убили. Під час розслідування правоохоронці ексгумували два тіла, які, попередньо, належать загиблим.

Джерела «Бабеля» розповіли, що злочин міг бути повʼязаний з тим, що дружину командира бригади нібито образили. Після цього він наказав своїм підлеглим покарати винних. Пізніше поліція підтвердила цю версію офіційно.

В ОК «Північ» повідомили, що фігурантів справи відсторонили від виконання службових обовʼязків, а комбрига Лучанова розшукують. Згодом усім фігурантам оголосили підозри, а вісьмох із них уже відправили під варту на 60 діб.

Лучанова затримали 13 липня, а вже 14 липня відправили під варту на два місяці без права на заставу.

Зазначимо, що Станіслав Лучанов очолив 155 окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він був начальником штабу 425 окремого штурмового полку «Скеля», про катування і вбивства в якому «Бабель» нещодавно робив велике розслідування.