Світловий меч Люка Скайвокера із «Зоряних війн» продали на аукціоні за рекордні $3,75 млн

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Heritage Auctions

Оригінальний світловий меч Люка Скайвокера з фільму «Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь» продали за рекордні $3,75 мільйона на аукціоні пам’ятних речей із кіно, музики та попкультури.

Про це пише The Hollywood Reporter.

Світловий меч використовував Марк Гемілл у фінальній битві у фільмі «Імперія завдає удару у відповідь» (1980), де Дарт Вейдер промовляє фразу: «Я — твій батько». До лота входив також муляж відтятої руки Люка.

Heritage Auctions

Спочатку за меч пропонували $1 мільйон, і очікувалося, що його продадуть за $2 мільйони. Однак сума $3,75 мільйона встановила новий світовий рекорд аукціону для реквізиту «Зоряних війн». Тобто меч став найдорожчим проданим реквізитом із серії фільмів.

Попередній рекорд встановила модель винищувача X-wing, який використали в космічній битві в «Зоряних війнах» 1977 року. Його продали за $3,135 мільйона в жовтні 2023 року.