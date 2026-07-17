Суд відправив під варту топпосадовців «Укроборонпрому» у справі про детонацію складів у Вишневому

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Київська обласна державна адміністрація

Соломʼянський суд Києва обрав запобіжний захід топменеджерам «Укроборонпрому», яких підозрюють у службовій недбалості, що призвела до детонації складів у Вишневому Київської області. Вони будуть під вартою 60 днів без можливості внести заставу — до 14 вересня.

Про це пише «Суспільне».

Адвокати і прокурори відмовилися надавати коментарі.

Що сталось у Вишневому

У ніч проти 6 липня росіяни атакували склад зі зброєю біля житлової забудови у Вишневому на Київщині: загинули девʼять людей, ще 30 постраждали. Тодішня премʼєрка Юлія Свириденко зазначила, що там найбільші руйнування житлової забудови від початку війни: пошкоджені 280 будинків на площі 13 гектарів. У місті були повторні детонації протягом дня, частину людей евакуювали.

Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій в коментарі агенції «Інтерфакс-Україна» заявляв, що обʼєкт, на якому сталися вибухи, не підпорядковується Збройним силам. Він також сказав, що залишається чинним розпорядження головнокомандувача ЗСУ, яке забороняє розміщувати склади боєприпасів поруч із цивільною забудовою.

Після цього президент Володимир Зеленський доручив СБУ і розвідці зʼясувати, що сталось у Вишневому. Згодом він повідомив, що росіяни атакували склад «Укроборонпрому».

11 липня Зеленський заявив, що двоє керівників «Укроборонпрому» всупереч закону і рішенням Ставки верховного головнокомандувача розмістили склади зі зброєю біля житлової забудови. 12 липня їх звільнили.

16 липня СБУ затримала і оголосила підозру генеральному директору оборонного підприємства і його заступнику. Слідство зʼясувало, що вони знехтували вимогами й розмістили боєприпаси на непридатних для зберігання складах.