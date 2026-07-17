У США за кілька днів до Чемпіонату світу з футболу сильно погіршилася якість повітря. Її порівнюють із «викурюванням 10 цигарок на день»

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Getty Images / «Бабель»

У Нью-Йорку та ще в кількох великих містах США сильно погіршилася якість повітря через лісові пожежі в Канаді. У неділю в Нью-Джерсі має пройти фінальний матч Чемпіонату світу з футболу, однак наразі мешканцям рекомендують перебувати в приміщеннях.

Про це пише The Telegraph.

Погану якість повітря у США порівнюють «із викурюванням 10 цигарок на день». За словами експерта з питань забруднення навколишнього середовища Майкла Петроні, наразі в кількох містах країни навіть три години перебування на відкритому повітрі єквівалентно викурюванню двох з половиною сигарет.

Getty Images / «Бабель»

Показник якості повітря впродовж останніх днів коливався в діапазоні 151–200, що значно перевищує позначку 0–50, яка, за класифікацією Департаменту охорони навколишнього середовища Нью-Йорка, є «хорошою». Цей індекс вимірює рівень забруднення і токсинів у повітрі.

Пожежі в Канаді не стихають, тому футбольні вболівальники та команди занепокоєні проведенням фінального матчу. Один з місцевих футбольних матчів цього тижня перенесли до Чикаго через забруднене повітря, зазначає The Telegraph.

Стадіон у Нью-Джерсі, де має відбутися фінальний матч між командами Аргентини та Іспанії, відкритий. Наразі не має занепокоєнь про перенесення фіналу. Очікується, що якість повітря покращиться до вихідних, а на суботу прогнозують дощ, що має розсіяти дим.