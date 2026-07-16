Іспанія виділить €570 млн на відбудову та інвестиційні проєкти в Україні

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Україна та Іспанія домовилися розширити фінансову і страхову підтримку українських проєктів відбудови до €570 млн.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Щодо коштів домовилися на пʼятому засіданні Міжурядової українсько-іспанської комісії з економічного та промислового співробітництва.

Пакет підтримки передбачає €250 млн — на страхування ризиків для роботи іспанських компаній в Україні через агентство Cesce. Ще €100 млн — на кредитну лінію для підтримки інвестиційних проєктів приватного сектора, якою керуватиме фінансова установа COFIDES.

Також до €200 млн підуть на фінансування через фонд підтримки іспанських компаній, які працюють за кордоном. З цих коштів до €100 млн становитимуть кредити, а ще до €100 млн — грантова підтримка.

Також сторони підписали спільну декларацію про підтримку промислової відбудови України. Документ передбачає розширення партнерства між українськими та іспанськими компаніями, постачання промислового обладнання й технологій, а також інтеграцію українських виробників у європейські виробничі ланцюги.