У США військових від 30 років перевірятимуть на рівень тестостерону. Водночас гормони жінок не перевірятимуть

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У США військових від 30 років щороку перевірятимуть на достатній рівень тестостерону. Водночас гормони жінок не перевірятимуть.

Про це пише BBC.

За словами міністра оборони США Піта Гегсета, програма має допомогти переконатися, що військові мають «належний рівень тестостерону для того, аби бути максимально ефективними». Тим, у кого виявлять дефіцит, запропонують добровільну гормонозамісну терапію.

Речник Пентагону Шон Парнелл уточнив, що обовʼязкову перевірку проводитимуть під час щорічного медичного огляду військовослужбовців віком від 30 років. Молодші військові зможуть пройти обстеження добровільно.

На запитання, чи поширюватиметься програма на жінок, зокрема, чи зможуть вони проходити перевірку для терапії на основі естрогену перед менопаузою, у Пентагоні відповіли, що не мають чого додати до заяв Гегсета і Парнелла.