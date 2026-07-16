У США військових від 30 років перевірятимуть на рівень тестостерону. Водночас гормони жінок не перевірятимуть
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Getty Images / «Бабель»
У США військових від 30 років щороку перевірятимуть на достатній рівень тестостерону. Водночас гормони жінок не перевірятимуть.
Про це пише BBC.
За словами міністра оборони США Піта Гегсета, програма має допомогти переконатися, що військові мають «належний рівень тестостерону для того, аби бути максимально ефективними». Тим, у кого виявлять дефіцит, запропонують добровільну гормонозамісну терапію.
Речник Пентагону Шон Парнелл уточнив, що обовʼязкову перевірку проводитимуть під час щорічного медичного огляду військовослужбовців віком від 30 років. Молодші військові зможуть пройти обстеження добровільно.
На запитання, чи поширюватиметься програма на жінок, зокрема, чи зможуть вони проходити перевірку для терапії на основі естрогену перед менопаузою, у Пентагоні відповіли, що не мають чого додати до заяв Гегсета і Парнелла.
- Тестостерон і естроген — це статеві гормони. Рівень тестостерону в чоловіків зазвичай починає природно знижуватися після 30 років, що може призводити до зменшення мʼязової маси, зниження статевого потягу і рівня енергії.
- У жінок під час перехідного періоду перед менопаузою рівень естрогену починає коливатися, а згодом знижується, що може спричинити припливи жару, порушення сну, перепади настрою та інші симптоми.