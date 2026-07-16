Україна знищила російський бомбардувальник Су-24М у Криму

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Олександр Півненко / Telegram

Українські військові знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі «Саки» в тимчасово окупованому Криму.

Про це написав командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Операцію провели бойові водолази Центру спеціального призначення «Омега». Українські ударні безпілотники атакували літак, який готувався до бойового вильоту. Перший дрон влучив у носову частину безпілотника, а другий — у паливні баки. І таким чином бомбардувальник було знищено.