Україна знищила російський бомбардувальник Су-24М у Криму
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
-
Олександр Півненко / Telegram
Українські військові знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі «Саки» в тимчасово окупованому Криму.
Про це написав командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.
Операцію провели бойові водолази Центру спеціального призначення «Омега». Українські ударні безпілотники атакували літак, який готувався до бойового вильоту. Перший дрон влучив у носову частину безпілотника, а другий — у паливні баки. І таким чином бомбардувальник було знищено.
- 3 липня СБУ атакувала військові аеродроми «Саки» та «Гвардійське» в тимчасово окупованому Криму. Українські дрони поцілили в сім ангарів, де зберігалися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30 і Су-24. Удар знищив або пошкодив щонайменше сім літаків.