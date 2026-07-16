Bloomberg: Велика Британія планує вперше за понад 50 років розробити власні балістичні ракети й поставити їх Україні

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Кір Стармер / Х

Велика Британія вперше за понад 50 років підписала контракти з кількома компаніями на розробку першої балістичної ракети, щоб підтримати Україну та зменшити залежність Європи від американської зброї.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, Міністерство оборони Британії спростило технічні вимоги, щоб пришвидшити розробку та передати зброю Україні у 2027 році. Оборонні компанії, які беруть участь у програмі Nightfall, мають успішно провести випробування, перш ніж отримають контракти на виробництво ракет.

Очікувалося, що попередні контракти підпишуть до березня, але їх підписання затримали приблизно на два місяці. Випробувальні запуски мають розпочати впродовж 12 місяців, а поставки — наприкінці 2027 року. Bloomberg уточнює, що розробка і впровадження балістичних ракет зазвичай триває понад десять років.

Спершу проєкт Nightfall передбачав такі характеристики ракети: дальність понад 600 км, боєголовка вагою 300 кг і вартість менше ніж $674 тисяч. Однак у цю суму не включили вартість боєголовки, пускової установки та витрат на розробку. Після аналізу представників галузі параметри змінили: дальність — 500 км, боєголовки вагою 200 кг та максимальна вартість £800 тисяч (приблизно $1,08 мільйона) за ракету.

13 липня 11 держав разом з Україною створили «Антибалістичну коаліцію». Вона передбачає розробку спільної системи протиракетної оборони FREYJA. Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом року можна буде побачити FREYJA в роботі.