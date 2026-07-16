Українські війська вдарили по танкерах тіньового флоту РФ у Чорному морі
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
-
Getty Images
Морські дрони СБУ вдарили по двох танкерах тіньового флоту РФ у Чорному морі — Louise 1 та Banda.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Операцію провели разом з Військово-морськими силами. По суднах, які перебувають під українськими санкціями, вдарили морські дрони «Мамай».
За даними СБУ, Louise 1 перевозив російську нафту в обхід ембарго країн G7 та ЄС і лише у 2026 році транспортував майже 3 мільйони тонн нафти марки Urals. Танкер Banda також вивозив російську нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ і Находка.
Під час атаки російська авіація намагалася знищити морські дрони, відкривала вогонь і скидала бомби, але безуспішно.
- Минулого тижня морський дрон СБУ Sea Baby відпрацював по підсанкційному танкеру Blue у виключній економічній зоні України в Чорному морі. Також 14 липня Військово-морські сили ЗСУ знищили прикордонний корабель російської ФСБ «Ізумруд».