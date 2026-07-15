Україна розширила санкції проти російського фінансового сектора

Новини

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 561/2026, яким розширив секторальні санкції проти російського фінансового сектора.

Про це йдеться в указі № 561/2026 та на сайті ОП.

У заяві Офісу президента нагадали, що у 2023 році на 50 років санкції ввели проти всіх банків, небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, учасників фондового ринку, страхових компаній та інвестиційних фондів, що зареєстровані або розташовані в РФ. Після цього Нацбанк підготував нові пропозиції, зокрема, щоб РФ не могла використовувати сучасні фінінструменти для обходу санкцій, включно з криптовалютою.

Таким чином, указ № 561/2026 поширює санкції і на операторів платформ для обігу цифрових фінактивів, криптовалютних сервісів, фінансових платформ і клірингових організацій.

Україна взяла за основу європейські підходи стосовно санкцій, зокрема в 19-му та 20-му пакетах, і ввела санкції проти всіх російських віртуальних активів.