Росіяни атакували Запоріжжя й били по Дніпропетровщині, Херсонщині та Одещині — є загиблі та постраждалі

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Іван Федоров / Telegram

Російська армія атакувала Запоріжжя й била по Дніпропетровщині, Херсонщині та Одещині. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки атак.

Через удар по Запоріжжю загинули двоє людей, ще девʼять — отримали травми.

За добу на Дніпропетровщині через атаки двоє людей загинули, ще троє — постраждали. Атака пошкодила будинки, магазини й автівки. Загорілась вантажівка.

На Одещині росіяни вдарили по обʼєкту інфраструктури — його пошкоджено.

На Херсонщині за добу постраждало 12 людей. Удари пошкодили багатоповерхівки, навчальний заклад, магазин та автівки.

Через удар по Ясній Поляні на Донеччині загинули дві людини, ще три — постраждали.