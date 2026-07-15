Росіяни атакували Запоріжжя й били по Дніпропетровщині, Херсонщині та Одещині — є загиблі та постраждалі
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Іван Федоров / Telegram
Російська армія атакувала Запоріжжя й била по Дніпропетровщині, Херсонщині та Одещині. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі.
«Бабель» зібрав головне про наслідки атак.
Через удар по Запоріжжю загинули двоє людей, ще девʼять — отримали травми.
За добу на Дніпропетровщині через атаки двоє людей загинули, ще троє — постраждали. Атака пошкодила будинки, магазини й автівки. Загорілась вантажівка.
На Одещині росіяни вдарили по обʼєкту інфраструктури — його пошкоджено.
На Херсонщині за добу постраждало 12 людей. Удари пошкодили багатоповерхівки, навчальний заклад, магазин та автівки.
Через удар по Ясній Поляні на Донеччині загинули дві людини, ще три — постраждали.