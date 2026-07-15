ЄС і Україна домовилися про нове оборонне партнерство. Вироблятимуть дрони й протибалістичні ракети
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
ЄС і Україна підписали угоду про нове оборонне партнерство. Партнери домовилися налагодити спільне виробництво дронів до кінця 2026 року, а також протибалістичних ракет — до 2028-го.
Про це Європейська комісія повідомила на своєму сайті.
До кінця 2026 року Україна та країни ЄС планують запустити спільне виробництво дронів і протидронових систем. Це має допомогти швидше впроваджувати перевірені на полі бою технології та збільшити інвестиції в оборонну промисловість.
Європа надаватиме свої виробничі потужності й технології, а Україна — бойовий досвід у застосуванні безпілотників. У Єврокомісії заявили, що це допоможе швидше розробляти безпілотники нового покоління.
До першої групи учасників Drone Deal увійшли девʼять українських компаній: Skyfall Industries, Grintech Harvest, TenCore, DeViRo, Vyriy Industry, «Атлон Авіа», TAF Industries, UFORCE та F-Drones. Перша зустріч щодо виробництва відбудеться у вересні в Брюсселі.
Наступним кроком має стати спільне виробництво протибалістичних ракет до 2028 року, а також розвиток виробництва артилерії та інших важливих видів зброї.
Крім цього, Єврокомісія виділила Україні ще €1 млрд на закупівлю безпілотників у межах програми Ukraine Support Loan. Також Єврокомісія схвалила план, який передбачає ще €10 млрд на закупівлю дронів, ракет і винищувачів у майбутньому.
- Вдень міністр оборони Михайло Федоров повідомляв, що Україна приєднається до європейських програм European Defence Fund (EDF) та European Defence Industry Programme (EDIP). Завдяки цьому українські оборонні компанії зможуть разом з європейськими брати участь у спільних проєктах і отримувати гранти.