НБУ оновить напис на банкноті 2 000 гривень. Дизайнери помітили схожий шрифт на авторську варіацію росіянки

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Національний банк України

Національний банк України (НБУ) змінить шрифтове оформлення нової банкноти номіналом 2 000 гривень після критики дизайнерів. Стилістику купюри повʼязують з адаптацією шрифту, зробленою російською дизайнеркою.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний у Фейсбуку.

Перед цим дизайнер і розробник шрифтів Богдан Гдаль написав у соцмережах, що на нову купюру потрапив шрифт Bickham Script з піратською кирилізацією авторства росіянки Олександри Гофман. За його словами, аналогічна ситуація була у 2019 році з купюрою номіналом 1 000 гривень.

Економічна правда

Пишний зазначив, що юридично з цією ситуацією все в порядку, однак, за його словами, на банкноті з поетом і дисидентом Василем Стусом, якого вбила Росія, не має бути «тіні асоціації з РФ».

У НБУ додали, що графічне зображення літер напису створять у повній відповідності до вигляду літер в офіційній кириличній версії шрифту Bickham Script, без авторських варіацій. Оскільки купюру ще не запустили у виробництво, зміни в оформленні не вплинуть на строки введення її у обіг — 4 вересня.

Також там відкинули звинувачення стосовно використання шрифту російського походження. У НБУ пояснили, що художники НБУ вручну вимальовують графічні елементи напису й використовують елементи ліцензійних шрифтів. Дизайн банкнот створюють у спеціальному захищеному програмному середовищі, де неможливо встановити сторонній шрифт.