Українські оборонні компанії отримають доступ до програм ЄС і гранту на €300 млн

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Reuters / «Бабель»

Україна та Європейська комісія підписали дві угоди, які відкривають українським оборонним компаніям доступ до програм European Defence Fund (EDF) та European Defence Industry Programme (EDIP), а також до гранту на €300 мільйонів.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, ці угоди дозволять українським компаніям отримувати гранти на дослідження та розробки, масштабування виробництва і розвиток оборонних стартапів, а також реалізовувати спільні проєкти з європейськими партнерами.

У межах програми EDIP передбачається грант Ukraine Support Instrument на €300 мільйонів для підтримки українського оборонно-промислового комплексу. З цієї суми €260 мільйонів спрямують на те, щоб розширити виробничі потужності.

Ще €35,3 мільйона — на розвиток інновацій у межах грантової програми BraveTech EU USI. Вона передбачає гранти до €200 тисяч для українських оборонних проєктів. Фінансування може покривати до 100% витрат.

Водночас документи ще має ратифікувати Верховна Рада. Після цього українські компанії зможуть повноцінно брати участь у відповідних європейських грантових програмах.