ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України — але не для військовозобовʼязаних

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Рада Євросоюзу вирішила продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2028 року.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Водночас відтепер захист надаватимуть лише тим, хто «виконує свої військові зобовʼязання в Україні», — тобто його не зможуть отримати військовозобовʼязані, які нелегально перетнули кордон. У ЄС кажуть, що ухвалили таке рішення з огляду на «мінливі оборонні потреби України».

Нововведення стосується лише нових заявників — вони тепер повинні показати паспорт зі штампом про законний виїзд з України або документ, який підтверджує звільнення від військової служби чи її проходження.

Що таке програма тимчасового захисту ЄС

Програма тимчасового захисту ЄС (Temporary Protection Directive, TPD) — це спеціальний механізм, який дозволяє людям, що масово тікають від війни або іншої великої кризи, швидко отримати право легально жити в країнах Євросоюзу без довгої процедури надання притулку.

Для українців її вперше активували в березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії. Ця директива існувала з 2001 року (її запустили після конфліктів у тодішній Югославії), але жодного разу не застосовувалася.

Що дає тимчасовий захист:

право легально проживати в країні ЄС;

доступ до ринку праці;

медичну допомогу;

соціальну підтримку;

доступ дітей до освіти;

можливість орендувати житло та користуватися іншими державними послугами.

Станом на березень 2026 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,33 мільйона українців. Найбільше їх було в Німеччині (1,27 мільйона), Польщі (961 405) та Чехії (379 820).