ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України — але не для військовозобовʼязаних
- Автор:
- Ольга Березюк
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Getty Images / «Бабель»
Рада Євросоюзу вирішила продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2028 року.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
Водночас відтепер захист надаватимуть лише тим, хто «виконує свої військові зобовʼязання в Україні», — тобто його не зможуть отримати військовозобовʼязані, які нелегально перетнули кордон. У ЄС кажуть, що ухвалили таке рішення з огляду на «мінливі оборонні потреби України».
Нововведення стосується лише нових заявників — вони тепер повинні показати паспорт зі штампом про законний виїзд з України або документ, який підтверджує звільнення від військової служби чи її проходження.
Що таке програма тимчасового захисту ЄС
Програма тимчасового захисту ЄС (Temporary Protection Directive, TPD) — це спеціальний механізм, який дозволяє людям, що масово тікають від війни або іншої великої кризи, швидко отримати право легально жити в країнах Євросоюзу без довгої процедури надання притулку.
Для українців її вперше активували в березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії. Ця директива існувала з 2001 року (її запустили після конфліктів у тодішній Югославії), але жодного разу не застосовувалася.
Що дає тимчасовий захист:
- право легально проживати в країні ЄС;
- доступ до ринку праці;
- медичну допомогу;
- соціальну підтримку;
- доступ дітей до освіти;
- можливість орендувати житло та користуватися іншими державними послугами.
Станом на березень 2026 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,33 мільйона українців. Найбільше їх було в Німеччині (1,27 мільйона), Польщі (961 405) та Чехії (379 820).
- Торік Європейська комісія затвердила рекомендації про поступове згортання програми тимчасового захисту для українців. Ці рекомендації передбачають єдині умови для всіх країн-членів ЄС на майбутнє, коли ситуація в Україні стане безпечною для проживання.