Чому Крим перестав бути гордістю Путіна. Світові медіа про російсько-українську війну 14 липня

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«Бабель»

За дванадцять років окупації Росія перетворила Крим на мілітаризовану та економічно інтегровану «неприступну фортецю». Але те, що колись було стратегічним активом для російського диктатора, тепер перетворюється на критично вразливу у військовому плані зону і на головний біль для самого Путіна, констатує Politico. Олександра переїхала з Криму до Києва у 2014 році, але її батьки залишилися там. Вона розповідає виданню, що кілька тижнів тому попередила їх, аби вони зробили запаси на випадок надзвичайної ситуації. Проте її мати не сприйняла це попередження серйозно. «Мама була переконана, що ні Росія, ні Україна ніколи не зроблять нічого, що загрожувало б Криму», — каже жінка. — Навіть коли ракети, запущені з Криму, вражали Київ, «вона казала: “Але ж Крим — особливий”».

Сьогодні населення Криму — 2,5 мільйона людей — живе в умовах перебоїв з електро- та водопостачанням і без поставок пального, оскільки українські дрони атакують об’єкти енергопостачання разом з військовими цілями. Мобільний звʼязок зникає через часті відключення електроенергії, громадський транспорт фактично зник, а продавати пальне приватним особам і підприємствам заборонено. Ціни різко зросли, а туристичний сезон, від якого багато хто залежить, зійшов нанівець. Для багатьох вибратися з Криму також стало майже неможливим, йдеться в статті. Українські безпілотники зруйнували мости і тепер патрулюють сухопутний шлях через окупований південь України до Росії. Більшість поїздів не курсують. «Я боялася, що [моя мати] звинуватить у цьому Україну», — розповідає Олександра. Та оскільки кампанія України з ізоляції Криму, схоже, порушує баланс сил на півдні країни, мати Олександри — як і багато українців — тепер вважає, що війна закінчиться саме на півострові, зазначає Politico. Голова аналітичного центру «Центр оборонних стратегій» і колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк каже в коментарі виданню, що Україна хоче знищити російську військову присутність у Криму і, ймовірно, — їй це вдасться.

Вартий уваги й матеріал Reuters про те, як Україна продовжує масовано атакувати безпілотниками російські кораблі в Азовському морі. Лише за одну ніч українські дрони уразили 11 суден (пʼять танкерів, пʼять суховантажів і буксир), а загалом за останні девʼять днів — 116 суден. Джерела на умовах анонімності через чутливість теми повідомили Reuters, що 13 та 14 липня кілька зерновозів зазнали атак і загорілися. «Вони стоять там, наче мішені перед розстрільною командою. За кілька днів в Азовському морі не залишиться жодного цілого судна, лише пошкоджені», — зазначив один зі співрозмовників агентства. Водночас джерело серед українських військових заперечило ці звинувачення і повідомило Reuters, що Збройні сили України атакують лише військові цілі або обʼєкти, які посилюють боєздатність Росії.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще шести матеріалів.