Зеленський: Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/T NG

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Getty Images / «Бабель»

Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/T NG. Вони ефективні проти балістичних ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами переговорів у Франції.

SAMP/T NG (New Generation) — це новітня франко-італійська система протиповітряної та протиракетної оборони, створена як глибока модернізація комплексу SAMP/T.

Порівняно зі звичайним SAMP/T ця версія має нові радари з повним оглядом 360° та нові ракети Aster 30 Block 1 NT, що робить її ефективнішою проти балістичних ракет.

Комплекс може атакувати цілі на відстані понад 150 км, максимальна висота перехоплення — близько 25 км.

Радар SAMP/T NG здатний супроводжувати до 1 000 цілей одночасно, батарея може мати до 6 пускових установок — кожна з 8 ракетами Aster.

Крім того, Франція також надасть Україні два комплекси SAMP/T вже в цьому році.

Зеленський також розповів, що вже цього року має розпочатися навчання українських пілотів і механіків у Франції — напередодні президент Франції Емманюель Макрон казав, що перші 16 винищувачів Rafale Франція передасть Україні у 2028—2029 роках.