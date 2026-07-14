ВМС знищили російський корабель «Ізумруд». У 2018 році він брав участь у нападі на українські катери в Керченській протоці

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Військово-морські сили ЗСУ знищили прикордонний корабель російської ФСБ «Ізумруд». Є загиблі та поранені серед членів екіпажу.

Про це ВМС написали у Телеграмі.

Ідеться про сторожовий корабель другого рангу, який уразили морським безекіпажним комплексом Sargan-3000 біля Новоросійська. У ВМС уточнили, що «Ізумруд» у 2018 році брав участь у нападі на українські кораблі в Керченській протоці.

Російський корабель «Ізумруд» спустили на воду у 2024 році. Він був обладнаний вертолітним майданчиком.