Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на три місяці
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
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Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 діб — вже 20-й раз.
Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.
За воєнний стан проголосували 313 нардепів, за мобілізацію — 311. Вони триватимуть до 31 жовтня.
- Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків (наприклад, від серпня 2025 року чоловікам можна виїжджати лише до 23 років, а до цього було лише до 18). Чоловіків 25—60 років можуть мобілізувати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи вони не виключені з військового обліку.