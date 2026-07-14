Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на три місяці

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Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 діб — вже 20-й раз.

Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.

За воєнний стан проголосували 313 нардепів, за мобілізацію — 311. Вони триватимуть до 31 жовтня.