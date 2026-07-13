Франція передасть винищувачі Rafale Україні у 2028—2029 роках. Головне з пресконференції «Коаліції охочих»

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Франція передасть свої винищувачі Rafale Україні у 2028—2029 роках, а також надасть ліцензії на виробництво ракет.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції.

Ідеться про 16 винищувачів, підготовка пілотів почнеться найближчими місяцями. Dassault Rafale — це єдиний європейський винищувач, розроблений повністю силами однієї держави — Франції. На озброєння французької армії літак надійшов у 2004 році.

Також Макрон сказав, що Франція надасть Україні ліцензії на виробництво зенітних ракет Aster-30 для ЗРК SAMP/T, КАБів AASM Hammer і крилатих ракет SCALP.

Водночас Україна, за словами президента Володимира Зеленського, придбає першу партію батарей нового покоління SAMP/T. Вони доповнять системи ППО та ракети, які Франція планує постачити найближчими тижнями.

Крім того, Зеленський заявив, що наступне засідання «Коаліції охочих» відбудеться в Україні. А також президент розповів, що для захисту нам потрібно 100 ракет Patriot на місяць, тобто 300 на зиму.

Що передувало

13 липня в Національному домі інвалідів у Парижі проходить засідання «Коаліції охочих». На ньому головують президент Франції Емманюель Макрон спільно з премʼєром Британії Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

На сьогоднішній зустрічі лідерів президент Володимир Зеленський нагородив президента Франції Емманюеля Макрона орденом Свободи — найвищою нагородою, якою можуть бути відзначені іноземці. У лютому 2023 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону — найвищою нагородою Франції.

Також Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Велика Британія створили «Антибалістичну коаліцію». Вона передбачає розробку спільної системи протиракетної оборони FREYJA.