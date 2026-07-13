Україна та девʼять європейських держав створили «Антибалістичну коаліцію». Що вона передбачає
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Велика Британія створили «Антибалістичну коаліцію». Вона передбачає розробку спільної системи протиракетної оборони.
Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу.
Коаліція передбачає розробку спільної системи протиракетної оборони для Європи. Її учасники планують визначити спільні вимоги до роботи системи, створити технічні робочі групи, механізми управління і підготувати план запуску.
Крім того, партнери будуть спільно розробляти нові технології, шукати можливості для фінансування та розширювати обмін досвідом. Також до коаліції можуть долучитися інші країни, які поділяють її цілі.
Нова система доповнюватиме вже наявні методи протиракетної оборони, зокрема національні європейські системи. Для цього учасники коаліції планують обʼєднати оборонну промисловість, наукові розробки та бойовий досвід.
- 13 липня в Національному домі інвалідів у Парижі проходить засідання «Коаліції охочих». На ньому головують президент Франції Емманюель Макрон спільно з премʼєром Британії Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
- На сьогоднішній зустрічі лідерів президент Володимир Зеленський нагородив президента Франції Емманюеля Макрона орденом Свободи — найвищою нагородою, якою можуть бути відзначені іноземці. У лютому 2023 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону — найвищою нагородою Франції.