«Забирайтеся звідси і повертайтеся в Україну». У Польщі чоловік ображав українських підлітків в автобусі — його вже затримали

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У Польщі невідомий чоловік словесно ображав українських підлітків і агресивно вимагав, аби вони поверталися до України.

Інцидент стався в автобусі в польському місті Бельсько-Бяла. 12-річна українка зафільмувала, як дорослий чоловік лаявся на неї та інших підлітків.

На відео чути, як поляк називає дівчаток «українськими к*рвами». «Ми скоро вас звідси виженемо», — казав чоловік дітям.

На інцидент зреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. «”Герой” у польському автобусі словесно “воював” з дітьми та жінками. Багато розуму та сміливості для цього не треба», — написав він.

Сибіга розповів, що, дізнавшись про інцидент, українська сторона звернулася до польських правоохоронців із запитом «на належну реакцію на неадекватну поведінку чоловіка та приниження гідності українців за національною ознакою».

Згодом поліція Польщі заявила, що розшукала і затримала чоловіка. Правоохоронці зʼясовують обставини інциденту. Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський заявив, що такі злочини не залишаться безкарними.